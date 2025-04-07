С 1 мая повысят пенсии. Кого затронет прибавка и сколько она составит С 1 мая часть пенсионеров получит прибавку. Перерасчёт затронет, например, представителей определённых профессий, а также льготников. Кто получит больше и на сколько? 6 апреля, 21:20 С 1 мая сделают прибавку к пенсиям. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Inside Creative House

С 1 мая пересчитают доплаты к пенсиям бывшим членам лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации и работникам угольной промышленности. Дело в том, что им делают надбавку за вредные и тяжёлые условия труда. Она представляет собой дополнительную ежемесячную выплату к страховой пенсии по старости. Об этом рассказала юрист Елена Кузнецова.

Пересчитывают доплату несколько раз в год. Одна из дат перерасчёта — 1 мая. Сумма доплаты зависит сразу от нескольких величин. Размер доплаты у каждого пенсионера индивидуален.

— Сумму доплат пересчитывают раз в квартал. Стоит иметь в виду, что при перерасчёте сумма изменяется в зависимости от размера взносов по дополнительным тарифам, которые делают работодатели, — пояснила Елена Кузнецова.

Если с 1 мая пенсионеру исполнится 80 лет или будет установлена инвалидность I группы, пенсия для таких граждан будет увеличена за счёт дополнительных надбавок. Об этом рассказала юрист «Европейской юридической службы» Екатерина Ноженко.

Размер такой прибавки к пенсии, пояснила юрист, составит 8907 рублей 70 копеек.

— Также с 2025 года произошли и другие изменения законодательства. Раньше, если за гражданином, достигшим возраста 80 лет, а также за лицом, которому установлена инвалидность I группы, кто-то ухаживал, необходимо было обращаться в Социальный фонд России с заявлением как лицу, осуществляющему уход, так и получателю пенсии. Если лицо, осуществляющее уход, отвечало установленным критериям, то пенсионеру производилась компенсационная выплата в размере 1200 рублей, — добавила Екатерина Ноженко.

Размер этой суммы длительное время не увеличивался. С этого года такая выплата назначается всем людям, достигшим 80 лет, а также инвалидам I группы в беззаявительном порядке. Более того, сумма выплаты будет индексироваться.

— С начала 2025 года пенсии индексируются не только неработающим гражданам, но и тем, кто продолжает трудиться. Однако механизм индексации разный. Для работающих граждан при увеличении пенсий применяются только коэффициенты индексации, принятые Правительством РФ с 2025 года. Те же коэффициенты, которые применялись в период их работы до 2025 года, не будут применены при перерасчёте пенсий, — рассказала Екатерина Ноженко.

Тем, кто работал до 2025 года и уволился в апреле 2025 года, будет произведена индексация пенсии на коэффициенты, применяемые для неработающих пенсионеров до 2025 года.

Раньше пенсионеры, которые хотели получать больше, вынуждены были увольняться с работы, получать прибавку как неработающие и затем снова трудоустраиваться.

— Сейчас, чтобы пенсия была максимально увеличена, необходимо уволиться один раз, и таким пенсионерам при возобновлении трудовой деятельности не нужно будет увольняться каждый год, так как в дальнейшем индексация будет производиться аналогично индексации пенсий неработающих пенсионеров, — пояснила Екатерина Ноженко.

Также стоит отметить, что с 1 мая изменится график начисления пенсий. Правда, только на месяц и связан он с майскими праздниками. Если по графику пенсию выплачивают в первых числах месяца, то её переведут в конце апреля. Таким образом, многие в апреле получат двойную пенсию. Первую за апрель— в начале месяца, а вторую за май — в конце апреля.

Кроме того, почти 332 тысячи человек получат разовые выплаты к 9 Мая. Они связаны с 80-летием Победы. Суммы выплат ветеранам на федеральном уровне составят 80 000 и 55 000 рублей. Кроме того, предусмотрены и дополнительные выплаты на региональном уровне. Деньги получателям придут до 1 мая.

Авторы Нина Важдаева