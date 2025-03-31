С 1 апреля повысят размер средней пенсии. Сколько составит прибавка и кого она затронет С 1 апреля повысят пенсии более чем 4 млн человек. Это будет третья индексация выплат с начала года. Кто получит прибавку и в каком размере? 31 марта, 08:57 С 1 апреля вырастет размер пенсий. Обложка © ТАСС / Олег Елков

С 1 апреля Социальный фонд проиндексирует пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии. Прибавка составит 14,75% — в соответствии с повышением прожиточного минимума пенсионера за прошлый год. В результате прибавку к пенсии получат 4,2 млн человек. Среди них 3,5 млн получателей социальной пенсии.

С 1 апреля повысят пенсии участников Великой Отечественной войны, людей, награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда», знаком «Житель осаждённого Севастополя» или знаком «Житель осаждённого Сталинграда»,

военных, проходивших службу по призыву, нетрудоспособных членов их семей, подвергшихся воздействию радиации, и нетрудоспособных членов их семей, лётчиков-испытателей, а также некоторых других граждан.

— После индексации средний размер социальной пенсии повысится до 15,5 тыс. рублей. Социальная пенсия детям-инвалидам в среднем окажется на уровне 30 тыс. рублей. Повышенные пенсии поступят в апреле по обычному графику доставки, — уточнили в СФР.

Ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская рассказала, что в апреле ряду категорий пенсионеров перечислят крупные разовые выплаты. Они приурочены к 80-летию Победы. Выплаты сделают как на федеральном, так и на региональном уровнях.

— На федеральном уровне выплаты составят 80 000 и 55 000 рублей в зависимости от категорий получателей. Размеры региональных выплат сильно различаются. Например, в Брянской области единовременная выплата составляет: 1 000 000 рублей — инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны (из числа лиц, указанных в пп. 1 п. 1 ст. 2 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»); 80 000 рублей — ветеранам Великой Отечественной войны, — пояснила Оксана Красовская.

В Москве к 9 Мая региональную выплату делают ежегодно, но в этом году её повысили в честь 80-летия Победы. Размер выплат вырос в среднем в 2,6 раза. В результате в Москве выплаты составят от 25 000 до 70 000 рублей.

Авторы Нина Важдаева