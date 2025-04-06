Россиянам рассказали, кому положена срочная пенсионная выплата

Депутат Мособлдумы Анатолий Никитин в беседе с агентством РИА «Новости» рассказал, кто в России имеет право на срочную пенсионную выплату. По его словам, на неё могут претендовать мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, если у них есть пенсионные накопления, минимальный страховой стаж 15 лет и не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов.

Эта мера позволяет гражданам получать накопленные средства ежемесячно в течение минимум 10 лет, что особенно ценно в трудные времена. Никитин уточнил, что доступ к такой выплате имеют те, чьи пенсионные резервы сформированы за счёт дополнительных взносов, государственной поддержки, платежей работодателя или материнского капитала.

Он также отметил, что сумма выплаты зависит от объёма накоплений и выбранного периода её получения. Для оформления, как рассказал депутат, следует обратиться в Социальный фонд России или негосударственный пенсионный фонд, подав заявление через МФЦ, почту или онлайн на портале «Госуслуг».