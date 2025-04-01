В Госдуме хотят привязать индексацию пенсий к потребительской корзине россиян

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов выступил с инициативой кардинально пересмотреть подход к индексации пенсий. Так, он призвал отказаться от привязки к формальным показателям инфляции в пользу реальной стоимости потребительской корзины.

Гаврилов подчеркнул, что нынешний механизм расчёта «будто бы живёт своей жизнью», абсолютно не учитывая потребности пенсионеров, вынужденных тратить львиную долю средств на лекарства, продукты первой необходимости и коммунальные услуги. Индексация превратилась в ритуал с «незаметным» откликом, и прибавка фактически не ощущается получателями выплат, отметил он.

«Индексацию пенсий следует привязать к потребительской корзине. <…> Если стоимость сахара, хлеба, проезда и препаратов от давления за год выросла на 22%, а пенсию подняли на 9% — то это не рост, а снижение», — заявил депутат в интервью ТАСС.