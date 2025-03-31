Озвучены основные причины приостановки пенсионных выплат в 2025 году

Полная отмена пенсионных выплат невозможна, так как данное право закреплено в Федеральном законе. Однако временная приостановка выплат возможна по ряду причин. О них рассказала доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

«Условия прекращения и восстановления выплаты страховой пенсии закреплены в ст. 24 и 25 Федерального закона «О страховых пенсиях». Лишить пенсионера страховой пенсии нельзя. Но приостановить выплаты Социальный фонд имеет право», — рассказала она в беседе с агентством «Прайм».

Эксперт пояснила, что приостановить выплату могут пенсионеру, который в течение полугода не получал денежные средства, доставляемые почтальоном на дом. Также основанием является истечение права на проживание в России иностранного гражданина или лица без гражданства.

Кроме того, экономист призвала не забывать о регулярном переосвидетельствовании, без которого работники Пенсионного фонда вправе временно прекратить выплаты. Также нередко сложности возникают с получением пенсии по потери кормильца. Согласно закону, та не выплачивается лицам старше 18 лет, не обучающимся на очной форме, подытожила Иванова-Швец.