В России введут двухступенчатую систему индексации пенсий

С 2026 года в России планируется внедрение двухступенчатой индексации страховых пенсий. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин во время своего выступления в Государственной Думе, где представил отчёт о деятельности правительства.

«С 2026 года, как по закону положено, перейдём на двухэтапную индексацию страховых пенсий», — отметил премьер.

Согласно новому методу, начиная с 1 февраля, страховые пенсии будут увеличены с учетом инфляции за прошлый год, а с 1 апреля — с учётом роста доходов Социального фонда. Этот шаг был осуществлён в соответствии с действующим законодательством и направлен на обеспечение достойного уровня пенсионного обеспечения для граждан РФ, принимая во внимание финансовые возможности системы социального обеспечения.