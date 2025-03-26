Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 марта, 11:32

В России введут двухступенчатую систему индексации пенсий

Мишустин: В РФ с 2026 года будет введена двухэтапная система индексации пенсий

С 2026 года в России планируется внедрение двухступенчатой индексации страховых пенсий. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин во время своего выступления в Государственной Думе, где представил отчёт о деятельности правительства.

«С 2026 года, как по закону положено, перейдём на двухэтапную индексацию страховых пенсий», — отметил премьер.

Согласно новому методу, начиная с 1 февраля, страховые пенсии будут увеличены с учетом инфляции за прошлый год, а с 1 апреля — с учётом роста доходов Социального фонда. Этот шаг был осуществлён в соответствии с действующим законодательством и направлен на обеспечение достойного уровня пенсионного обеспечения для граждан РФ, принимая во внимание финансовые возможности системы социального обеспечения.

Ранее Мишустин сообщил, что с 1 апреля 2025 года социальные пенсии будут увеличены более чем на 14,5%. Он отметил, что правительство внимательно следит за тем, чтобы граждане получали свои выплаты вовремя.

Мишустин назвал ключевого «виновника» резкого увеличения цен в России
Мишустин назвал ключевого «виновника» резкого увеличения цен в России
Обложка ©

Life.ru

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Пособия, льготы и выплаты
  • Михаил Мишустин
  • Правительство РФ
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar