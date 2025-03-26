Мишустин назвал ключевого «виновника» резкого увеличения цен в России

Российские власти обязаны активно взаимодействовать с рынком по вопросам продовольственных цен и, при необходимости, принимать жёсткие меры. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, представляя в Госдуме отчёт о деятельности правительства в 2024 году. По его словам, одним из существенных факторов роста цен по-прежнему остаются наценки посредников.

Как отметил Мишустин, перед подготовкой отчёта проходили встречи с фракциями, на которых обсуждался вопрос увеличения цен. Премьер добавил, что для достижения национальных целей работа кабмина направлена на борьбу с причинами этого роста, а также на поддержку отечественных производителей.

«Создавали условия для наращивания собственного производства. Для повышения рентабельности предприятий мы, кстати, сохранили все основные направления приоритетной поддержки нашего АПК», — отметил Мишустин.

Как уточнил премьер, для товаров, по которым не удавалось быстро добиться результатов, были приняты оперативные меры, включая временные ограничения на экспорт, чтобы сохранить эти товары в стране. В результате, как отметил глава правительства, интересы российских потребителей были защищены, что особенно проявилось в области зерна и подсолнечного масла. В случае необходимости насыщения рынка временно увеличивался импорт продуктов из дружественных стран. Мишустин также напомнил о нулевых пошлинах на импорт сливочного масла, мяса, картофеля, моркови и яблок, что способствовало снижению ценовых колебаний.