Мишустин назвал ключевого «виновника» резкого увеличения цен в России
Мишустин допустил возможность введения жестких мер для контроля цен на продукты
Российские власти обязаны активно взаимодействовать с рынком по вопросам продовольственных цен и, при необходимости, принимать жёсткие меры. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, представляя в Госдуме отчёт о деятельности правительства в 2024 году. По его словам, одним из существенных факторов роста цен по-прежнему остаются наценки посредников.
Как отметил Мишустин, перед подготовкой отчёта проходили встречи с фракциями, на которых обсуждался вопрос увеличения цен. Премьер добавил, что для достижения национальных целей работа кабмина направлена на борьбу с причинами этого роста, а также на поддержку отечественных производителей.
«Создавали условия для наращивания собственного производства. Для повышения рентабельности предприятий мы, кстати, сохранили все основные направления приоритетной поддержки нашего АПК», — отметил Мишустин.
Как уточнил премьер, для товаров, по которым не удавалось быстро добиться результатов, были приняты оперативные меры, включая временные ограничения на экспорт, чтобы сохранить эти товары в стране. В результате, как отметил глава правительства, интересы российских потребителей были защищены, что особенно проявилось в области зерна и подсолнечного масла. В случае необходимости насыщения рынка временно увеличивался импорт продуктов из дружественных стран. Мишустин также напомнил о нулевых пошлинах на импорт сливочного масла, мяса, картофеля, моркови и яблок, что способствовало снижению ценовых колебаний.
Глава кабмина акцентировал внимание на значении Федеральной антимонопольной службы в регулировании цен, особенно на товары первой необходимости. Он отметил, что высокие наценки посредников остаются одним из факторов роста цен; стоимость упаковки и доставки не должна быть чрезмерной. По данным ФАС, в некоторых случаях наценка на товары достигает 50%.
Ранее сообщалось, что в России подорожает пиво. Поставщики обосновывают повышение цен январским ростом акциза с 26 до 30 рублей за литр на пиво крепостью от 0,5 до 8,6%. Кроме того, россиян предупредили о повышении цен на рыбные консервы, а так же на молоко и творог одного очень популярного бренда.
Life.ru