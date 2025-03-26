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Регион
26 марта, 09:39

В России проиндексируют социальные пенсии

Мишустин: Социальные пенсии проиндексируют более чем на 14,5% с 1 апреля

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

С 1 апреля 2025 года в России социальные пенсии будут увеличены более чем на 14,5%. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчётом перед Госдумой. Он отметил, что правительство внимательно следит за тем, чтобы граждане получали свои выплаты вовремя.

«В российские семьи входят пожилые люди, наши бабушки и дедушки, нуждающиеся в поддержке. С апреля социальные пенсии возрастут более чем на 14,5%. Мы тщательно контролируем этот процесс, чтобы граждане могли получить свои средства без задержек» , - подчеркнул он.

Мишустин также напомнил, что с 1 января 2025 года страховые пенсии были увеличены на 7,3%, а затем, по указанию президента, была проведена дополнительная индексация с учетом инфляции в 9,5%.

Единая социальная карта для пенсионеров в 2025 году
Единая социальная карта для пенсионеров в 2025 году

Ранее Life.ru писал, что для пенсионеров хотят ввести социальную карту единого образца, которая будет работать по всей стране. Она позволит пожилым россиянам бесплатно ездить на транспорте, посещать музеи и получать скидки в магазинах и аптеках в любых регионах.

Марина Фещенко
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