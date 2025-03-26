В России проиндексируют социальные пенсии

С 1 апреля 2025 года в России социальные пенсии будут увеличены более чем на 14,5%. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчётом перед Госдумой. Он отметил, что правительство внимательно следит за тем, чтобы граждане получали свои выплаты вовремя.

«В российские семьи входят пожилые люди, наши бабушки и дедушки, нуждающиеся в поддержке. С апреля социальные пенсии возрастут более чем на 14,5%. Мы тщательно контролируем этот процесс, чтобы граждане могли получить свои средства без задержек» , - подчеркнул он.

Мишустин также напомнил, что с 1 января 2025 года страховые пенсии были увеличены на 7,3%, а затем, по указанию президента, была проведена дополнительная индексация с учетом инфляции в 9,5%.