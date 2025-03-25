Единая социальная карта для пенсионеров в 2025 году Life рассказал о единой социальной карте для пенсионеров, её преимуществах и индексации пенсий в 2025 году. 25 марта, 09:53 В России планируют ввести единую социальную карту для пенсионеров. Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

Единая социальная карта для пенсионеров: что это такое

Сейчас обсуждается введение социальной карты единого образца, которая будет действовать по всей стране. Такое предложение высказал глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в интервью РИА «Новости».

В данный момент социальная карта пенсионера действует лишь на территории региона, где он проживает. Сейчас уже идёт подготовка проекта закона о введении единой соцкарты по всей стране.

Социальная карта даёт возможность бесплатно ездить на общественном транспорте, посещать музеи, галереи и другие культурные учреждения. Кроме того, по карте можно получить скидку в аптеках и магазинах.

Преимущества социальной карты

Единая соцкарта позволит пенсионерам получать льготы во всех регионах страны. Постоянное место жительства уже не будет иметь никакого значения. Кстати, важно учитывать, что в России действуют единое пенсионное законодательство и единые нормы отчисления социальных взносов. Это значит, что на всех пенсионеров распространяются одинаковые права. В такой ситуации будет вполне логично, если социальная карта не перестаёт действовать за пределами региона.

Социальная транспортная карта для пенсионеров

Единая социальная карта даст пенсионерам и предпенсионерам право на бесплатный проезд в городском транспорте. Предусмотрен также целый ряд других льгот во всех регионах страны.

С 1 апреля 2025 года социальные пенсии вырастут на 14,75%. Фото © ТАСС / Олег Елков

Как получить единую социальную карту для пенсионеров

Вероятно, получить единую социальную карту для пенсионеров можно будет по тому же алгоритму, что и региональные карты. Например, для получения карты москвича необходимо подать заявление онлайн на сайте mos.ru. Если нет возможности сделать это самостоятельно, то стоит обратиться в любой центр госуслуг.

Какие нужны документы для оформления социальной карты

Пока не известно, какие потребуются документы для оформления единой социальной карты. Можно предположить, что они будут такими же, как и для получения региональных карт. Например, для получения социальной карты москвича потребуется паспорт, СНИЛС, полис ОМС и подтверждающие льготу документы.

Процесс оформления

Процесс оформления единой социальной карты пенсионера может быть схож с получением региональных карт. Например, чтобы получить социальную карту москвича, нужно перейти на портал mos.ru и выполнить авторизацию в личном кабинете. Если нет подтверждённой учётной записи, то необходимо сначала пройти регистрацию на сайте, а затем выбрать услугу «Карта москвича». Далее нужно заполнить анкету и указать основание, по которому полагаются льготы.

Индексация пенсий 1 апреля 2025 года

Каждый год с 1 апреля повышают социальные пенсии. В этом году прибавка составит 14,75%. Для сравнения, в прошлом году социальные пенсии выросли на 7,5%. Размер индексации пенсий зависит от уровня инфляции и прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год.

С 1 апреля 2025 года повысят социальные пенсии по старости, социальные пенсии по инвалидности и социальные пенсии по потере кормильца.

Что такое индексация пенсий

Индексация пенсий — это ежегодное увеличение выплат для компенсации роста цен и сохранения покупательной способности населения. Страховые пенсии повышают ежегодно с 1 января, а социальные — с 1 апреля.

Рассчитывается индексация по установленному коэффициенту, который определяется по уровню инфляции за прошедший год.

Как индексация пенсий повлияет на пенсионеров

Социальные пенсии получают люди, по разным причинам не получившие права на страховую. Например, им не хватило стажа. Возраст выхода на пенсию тут выше, чем для получателей страховой пенсии. Он составляет 70 лет для мужчин и 65 лет для женщин. Соответственно, прибавка затронет пожилых людей этого возраста. Кроме того, больше станут получать люди, которым положена социальная пенсия по инвалидности и потере кормильца. Последнюю назначают детям, потерявшим одного или двух родителей.

Авторы Нина Важдаева