50 тысяч рублей с апреля: Названы две категории пенсионеров, которые получат прибавку

С 1 апреля текущего года две категории пенсионеров получат право на увеличение пенсионных выплат. Об этом сообщил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин в интервью RG.ru.

К первой категории относятся граждане, которые получают исключительно социальную пенсию, то есть не имеющие страховых выплат. Социальные пенсии для данной категории будут проиндексированы на 14,75%. Эксперт отметил, что, по прогнозам, средний размер страховой пенсии по старости к 2025 году увеличится приблизительно на 2 000 рублей и достигнет уровня около 15 500 рублей.

Также пенсионные выплаты будут увеличены для пенсионеров, достигших 80-летнего возраста в марте 2025 года. Для этой категории граждан предусмотрено повышение пенсионного обеспечения, составляющее почти треть от текущего размера. В апреле, с учетом всех установленных надбавок, фиксированная выплата к пенсии для указанной категории увеличится на 8 907,70 рублей. Кроме того, будет осуществлена компенсационная выплата в размере 1 314 рублей. Таким образом, общий размер страховой пенсии для данной категории пенсионеров с апреля составит 49 290,18 рублей. Игорь Балынин отметил, что данная сумма превышает размер страховой пенсии, выплаченной этим же гражданам в декабре 2024 года, более чем на 38%.

Новые положения затрагивают сотрудников экипажей гражданской авиации и работников угольной промышленности. Указанные категории граждан имеют право обратиться в Социальный фонд для учёта специальных выплат, не внесенных в базу данных. В случае выявления неучтённых данных, с 1 мая 2025 года им будет увеличена специальная доплата к пенсии.