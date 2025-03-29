Через месяц пенсионерам перечислят доплаты. Кто и сколько получит? Перед майскими праздниками пенсионерам сделают доплаты. Кроме того, изменится график начисления пенсии. В каком размере сделают прибавку и как её получить? 28 марта, 21:20 В конце апреля пенсионеры получат доплаты. Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

Если по графику пенсию должны выдать в первых числах мая, то её перечислят в конце апреля. Связано это с майскими праздниками. Соответственно, многие в апреле получат двойную пенсию. Одну — в начале месяца, другую — в конце.

Кроме того, в конце марта вышло постановление правительства, в котором определяется порядок получения единовременной выплаты по случаю 80-летия Победы. Ранее правительство выделило на эти цели более 23,3 млрд рублей. Выплаты получат почти 332 тысячи человек.

— Суммы выплат разные. Так, 80 000 рублей получат инвалиды ВОВ, ветераны ВОВ из числа лиц, указанных в пп. 1–3 п. 1 ст. 2 Закона № 5-ФЗ «О ветеранах». Такая же сумма положена бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, ВОВ, войны с Японией, вдовам (вдовцам) умерших инвалидов ВОВ и участников ВОВ, — пояснила ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская.

55 000 рублей выплатят людям, награждённым орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период ВОВ, бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто. И это не полный список получателей.

Стоит отметить, что выплату сделают не только людям, проживающим в России. Её должны получить и те граждане РФ, которые постоянно проживают в Эстонии, Латвии, Литве, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье.

Также выплаты будут сделаны и на уровне регионов. Причём дополнительно к федеральным. Например, в Брянской области единовременная выплата производится в апреле – мае 2025 года и предоставляется в следующих размерах: 1 000 000 рублей — инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны; 80 000 рублей — ветеранам Великой Отечественной войны.

— В Ярославской области выплаты составят от 10 000 до 50 000 рублей. В Вологодской области отдельным категориям граждан будет производиться единовременная выплата в размере 20 000 рублей. В Ульяновской области за счёт бюджета будет произведена до 9 мая 2025 года единовременная выплата в размере 300 000 рублей, — добавила Оксана Красовская.

В Москве к 9 Мая региональную выплату делают каждый год. Но сейчас её повысили в честь 80-летия Победы. Размер выплат к празднику будет увеличен в среднем в 2,6 раза и составит от 25 000 до 70 000 рублей.

— Важно отметить, что с 1 апреля 2025 года вырастут социальные пенсии. Размер прибавки составит 14,75 процента. Таким образом, вырастут социальные пенсии по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца, — пояснила юрист Елена Кузнецова.

Также в Социальном фонде России сообщили, что в беззаявительном порядке и без предоставления дополнительных подтверждающих документов от граждан продлят выплаты пострадавшим в чернобыльской катастрофе. Решение о назначении мер поддержки будет принято до 1 апреля на основании имеющихся сведений.

Речь идёт о компенсации за полученный вред здоровью, компенсации на оздоровление и компенсации семьям по потере кормильца. Автоматическое продление также затронет дополнительное вознаграждение за выслугу лет тем, кто работает на загрязнённых территориях.

Авторы Нина Важдаева