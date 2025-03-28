Дополнительные выплаты к пенсии. Кому они положены и как их получить Не все пенсионеры знают, что имеют право оформить доплату. Список получателей этой меры поддержки достаточно широкий. Какие бывают доплаты, кому положены и что нужно сделать, чтобы начать их получать? 27 марта, 21:20 Пенсионеры получат доплаты. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Goksi

Кому сделают доплату к страховой пенсии

Увеличение размера пенсии может быть за счёт различных доплат, в зависимости от категории получателя. Об этом рассказала ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская.

Есть доплаты, которые устанавливаются к страховой пенсии. В рамках ст. 17 Закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» к страховой пенсии по старости и по инвалидности устанавливается надбавка за иждивенцев. Называется она повышением фиксированной выплаты. Делают её пенсионерам, у которых на иждивении находятся определённые категории нетрудоспособных членов семьи. Например, дети, братья, сёстры, внуки и правнуки до 18 лет. Относятся к иждивенцам также родители или супруг, если они достигли возраста 65 и 60 лет (соответственно, мужчины и женщины) либо являются инвалидами.

Ещё одна категория иждивенцев — дедушка, бабушка, если они достигли возраста 65 и 60 лет (соответственно, мужчины и женщины) либо являются инвалидами. Выплату делают в том случае, если нет лиц, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации обязаны их содержать.

Также рассчитывать на повышение фиксированной выплаты могут родители, которые являются опекунами недееспособных инвалидов с детства (если эти люди не находятся на полном государственном обеспечении).

— Повышение фиксированной выплаты устанавливается в размере одной третьей фиксированной выплаты к страховой пенсии. И данная выплата устанавливается на каждого нетрудоспособного члена семьи, недееспособного инвалида с детства, но не более чем на трёх членов семьи. Размер фиксированной выплаты в 2025 году — 8907,7 рубля. На одного иждивенца — 2969,23 рубля, — пояснила Оксана Красовская.

Людям, которые получают социальную пенсию по инвалидности или социальную пенсию по старости, такая доплата не устанавливается, за исключением пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, космонавтов, военнослужащих. Им доплата устанавливается в размере 1208,9 рубля в месяц на каждого иждивенца, но не более чем на трёх нетрудоспособных членов семьи.

Какие доплаты получат инвалиды

В рамках ст. 17 закона № 400-ФЗ устанавливается повышение фиксированной выплаты инвалидам I группы на 100% (8907,7 рубля), а также пенсионерам, которые достигли возраста 80 лет.

— Если инвалид I группы достиг возраста 80 лет, то повторной прибавки он не получит. Не положена она и пенсионеру старше 80 лет при установлении I группы инвалидности. Таким образом, прибавку делают только на одном основании — или возраст, или инвалидность. Размер фиксированной выплаты к пенсии с учётом прибавки составляет 19 129,4 (без иждивенцев и подопечных), — рассказала юрист Елена Кузнецова.

Какие доплаты получат жители Крайнего Севера

Пенсионеры, которые выработали стаж не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера, у которых общий страховой стаж не менее 25 лет у мужчин или не менее 20 лет у женщин, получают повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и пенсии по инвалидности. Выплаты увеличивают на 50%.

Размеры выплат составляют: людям без иждивенцев и подопечных — 13 361,55; с одним иждивенцем или подопечным — 17 815,4; с двумя — 22 269,25; с тремя — 26 723,1.

— Если пенсионеры достигли возраста 80 лет или у них установлена I группа инвалидности, повышение фиксированной выплаты дополнительно увеличивается на сумму, равную 50% от суммы прибавки, — пояснила Оксана Красовская.

Размер выплат людям без иждивенцев и подопечных — 28 694,1; с одним иждивенцем — 33 147,95; с двумя — 37 601,8; с тремя — 42 055,65.

— Тем пенсионерам, которые выработали стаж 20 календарных лет в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера и общий стаж у которых не менее 25 лет у мужчин или не менее 20 лет у женщин, повышение устанавливается в сумме, равной 30% от размера фиксированной выплаты, — отметила Оксана Красовская.

Размеры выплаты: людям без иждивенцев и подопечных — 11 580,01; с одним иждивенцем — 15 440,01; с двумя — 19 300,01; с тремя — 23 160,01.

Какие доплаты получат пенсионеры в сельской местности

Также в рамках ст. 17 закона № 400-ФЗ неработающие пенсионеры, которые проживают в сельской местности и проработали не менее 30 календарных лет в сельском хозяйстве, получают повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности. Составляет оно 25% от суммы установленной фиксированной выплаты к пенсии.

Оксана Красовская отметила, что размер фиксированной выплаты с учётом повышения — 11 134,63 рубля.

Как получить доплату к пенсии

Доплата пенсионерам, достигшим возраста 80 лет или инвалидам I группы, устанавливается СФР без заявления. Для установления повышения фиксированной выплаты по другим основаниям, пояснила Оксана Красовская, необходимо подать заявление в СФР.

Социальная доплата к пенсии регламентирована в Федеральном законе от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи». Как прописано в ст. 12.1, общая сумма материального обеспечения пенсионера, который не работает и не осуществляет иную деятельность, в период которой он подлежит обязательному пенсионному страхованию, не может быть ниже величины прожиточного минимума пенсионера. В законодательстве нет прямого указания, что пенсия не может быть ниже прожиточного минимума, а именно общая сумма материального обеспечения.

— При подсчёте общей суммы материального обеспечения учитывается несколько источников дохода. Это и пенсия, и срочная пенсионная выплата, и дополнительное материальное обеспечение, и ежемесячная денежная выплата, включая стоимость набора социальных услуг, а также другие меры соцподдержки, — пояснила Елена Кузнецова.

Доплата устанавливается либо федеральная, либо региональная. Если общая сумма материального обеспечения пенсионера ниже прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе его проживания, который, в свою очередь, ниже прожиточного минимума пенсионера в целом по РФ, то пенсионеру установит федеральную социальную доплату СФР. А если общая сумма материального обеспечения пенсионера ниже регионального прожиточного минимума пенсионера, превышающего прожиточный минимум пенсионера в целом по РФ, то гражданину установят региональную социальную доплату.

— Ранее социальная доплата устанавливалась по заявлению. Сейчас устанавливается в беззаявительном порядке со дня, с которого назначена соответствующая пенсия, но в любом случае не ранее чем со дня возникновения права на доплату, — пояснила Оксана Красовская.

Авторы Нина Важдаева