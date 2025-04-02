Профессор объяснил, кому в 2026 году дважды увеличат пенсию

В 2026 году в России начнётся двухэтапная индексация страховых пенсий. Первая намечена на февраль, она будет зависеть от уровня инфляции. Вторую же, запланированную на апрель, осуществят в учётом поступлений в Соцфонд, сообщил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

По словам профессора, прогнозируется, что инфляция в следующем году составит до 5%, а поступления в Социальный фонд могут увеличиться на 2-3%. Кроме того, с 2026-го СФР получит возможность назначать региональные доплаты к пенсиям.

«Двухэтапная индексация пенсий станет важным шагом в развитии пенсионной системы и позволит проявиться принципу солидарности поколений, при которой рост экономики и заработных план работающих граждан приводит к увеличению пенсий пожилым», — уточнил Виноградов в интервью агентству «Прайм».