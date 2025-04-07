Юрист объяснил, кто может остаться без пенсии в 2025 году

Пенсия обеспечивает финансовую помощь пожилым людям после выхода на заслуженный отдых, но для её получения необходимо выполнить определённые условия, предусмотренные российским законодательством. Об этом в интервью RT рассказал декан юридического факультета НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов.

«Одним из главных критериев является возраст: к 2028 году пенсионный возраст составит 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Переходный период реформы привёл к тому, что в 2025 году ни мужчины, ни женщины на пенсию по возрасту не выходят», — пояснил он.

Эксперт отметил, что для получения страховой пенсии по старости необходимо наличие определённого стажа и минимального количества индивидуальных пенсионных коэффициентов. В 2025 году минимальный страховой стаж, необходимый для назначения пенсии, составит 15 лет, включая периоды работы с отчислениями страховых взносов и некоторые социально значимые промежутки, такие как служба в армии или уход за ребёнком до полутора лет. Без достаточного страхового стажа получить пенсию невозможно.

Также было сказано, что минимальное количество пенсионных коэффициентов для назначения пенсии должно быть не менее 30. Эксперт подчеркнул, что трудоустройство без официального оформления может стать причиной отказа в пенсии, так как в этом случае работодатель не выплачивает страховые взносы, и такие периоды не учитываются в страховом стаже.

Юрист добавил, что иностранцы, постоянно проживающие в России, также могут претендовать на страховую пенсию при выполнении необходимых условий. Однако при переезде за границу они сохраняют право на страховую пенсию, но теряют право на социальную пенсию из федерального бюджета.