Россиянам объяснили, как начать копить на «вторую пенсию» с самого рождения

В России могут расширить Программу долгосрочных сбережений (ПДС). Если это произойдёт, гражданам РФ станут доступны новые финансовые возможности. Например, можно будет с самого детства копить на «вторую пенсию», рассказал агентству «Прайм» президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков.

Эксперт отметил, что родители смогут открыть специальный финансовый счёт для своего ребёнка сразу после его рождения. По достижении 18 лет молодой человек получит право перевести средства на собственный счёт и управлять ими самостоятельно.

В дальнейшем студент может продолжить приумножение накоплений: если откладывать по 100 рублей ежедневно с 18 лет, то к 32 годам можно накопить более 2,3 миллиона рублей. Этот капитал поможет решить множество жизненных задач, уверен эксперт.