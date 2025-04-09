С 1 мая перечислять пособия на детей будут иначе. Как изменятся суммы и график выплат Юристы рассказали, когда выплатят пособия на детей перед майскими праздниками, кому уже сделали прибавку с 1 апреля и как изменится начисление выплат с 1 мая 2025 года. 8 апреля, 21:20 Изменится начисление пособий на детей. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evgeny Atamanenko

Из-за майских праздников изменится график перечисления выплат на детей через банки. Изменения касаются таких мер социальной поддержки, как ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка; ежемесячное пособие в связи рождением и воспитанием ребёнка; ежемесячное пособие по уходу за ребёнком; ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.

— Эти пособия выплатят досрочно, 30 апреля. Обычно их начисляют третьего числа каждого месяца. Это единый день выплаты большинства детских пособий. Каждое третье число приходят пособия за прошедший месяц. Из-за майских праздников дату перечислений изменили. Таким образом, деньги придут не 3 мая, а 30 апреля, — пояснила юрист Елена Кузнецова.

Напомним, что майские праздники в 2025 году продлятся с 1-го по 4 мая и с 8-го по 11 мая.

В Социальном фонде России рассказали, что размер ежемесячного пособия зависит от дохода семьи. Базовый размер выплаты — 50% от прожиточного минимума на ребёнка в регионе. Этот показатель может вырасти до 75%, если при назначении базового размера среднедушевой доход семьи меньше прожиточного минимума. Можно получить и 100% от прожиточного минимума на ребёнка в регионе. Такая выплата положена семьям, если при назначении пособия в размере 75% регионального прожиточного минимума на ребёнка уровень среднедушевого дохода семьи окажется меньше прожиточного минимума на человека.

— Если в семье несколько детей от 0 до 17 лет, то единое пособие выплачивается на каждого ребёнка до достижения 17 лет. Единое пособие назначается на один год. Затем получение продлевается по заявлению, — отметили в СФР.

Одновременно можно получать и единое пособие, и выплату из материнского капитала на детей до трёх лет. Такое право есть у семей с ребёнком до трёх лет, которые получают единое пособие, а среднедушевой доход семьи остаётся ниже двух прожиточных минимумов. В этом случае можно обратиться за выплатой из материнского капитала.

— Кстати, с прошлого года по закону родители, которые находятся в отпуске по уходу за ребёнком, могут работать и при этом сохранить право на все выплаты. Например, бывает так, что жена не работала. Соответственно, и в декрете ничего не получает. В этом случае папа может обратиться к своему работодателю, оформить отпуск по уходу за ребёнком и получать пособие. Затем сразу же можно прервать отпуск и вернуться к работе, а пособие продолжат начислять, — пояснила Елена Кузнецова.

Кроме того, с 1 апреля 2025 года на 14,75% проиндексировали социальные пенсии. Прибавка затронула детей-инвалидов, а также детей, получающих пенсию по случаю потери кормильца, если у скончавшегося родителя не было страхового стажа.

Авторы Нина Важдаева