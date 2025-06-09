«Меня сразу на всё лето»: Опрос Life.ru выявил отношение россиян к идее оплачиваемого отпуска для выгоревших

44% россиян готовы поддержать идею оплачиваемого отпуска для сотрудников с эмоциональным выгоранием. Об этом свидетельствуют результаты исследования Life.ru. Однако, как выяснилось, отношение к инициативе в обществе неоднозначное — большинство респондентов выразили сомнения в её эффективности и честности применения.

















Скептически к предложению отнеслись 18% опрошенных. По их мнению, борьба с выгоранием — это «баловство» и поблажка людям, у которых проблемы с трудовой дисциплиной. Ещё 38% заявили, что отпуск вряд ли поможет сотруднику, если тот уже выгорел: скорее всего, такой работник просто не вернётся после отдыха.

Главной проблемой потенциального нововведения граждане считают возможные коррупционные схемы. Респонденты выражают обеспокоенность, что обязательное психологическое освидетельствование может спровоцировать рынок нелегитимных справок «по блату».

Согласно опросу, многие сотрудники сталкиваются с невозможностью воспользоваться даже ежегодным оплачиваемым отпуском. Наиболее часто право на отдых нарушают непосредственные руководители — линейные менеджеры, начальники отделов и тимлиды. Именно в этой категории зафиксирован наибольший процент работников, которые вынуждены постоянно откладывать или полностью отменять свой отпуск.