6 гениальных способов охладить квартиру без кондиционера — работает лучше техники за 100 тысяч

Лето подкралось незаметно, а ваша квартира уже превратилась в настоящую сауну? Кондиционер сломался в самый неподходящий момент или бюджет не позволяет его установить? Не спешите паниковать! Life.ru подготовил проверенный чек-лист простых, но эффективных способов охладить дом без дорогостоящей техники.

Блокируем солнце — главного врага прохлады

Подготовка дома к жаре: практические советы без затрат. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Tanya Dvoretskaya

Закройте все окна плотными шторами светлых тонов ещё до того, как солнце начнёт припекать. Тёмные ткани поглощают тепло и только ухудшают ситуацию. Идеально работают шторы блэкаут, но подойдут и светлые простыни. Обычная пищевая фольга, приклеенная к стеклу матовой стороной наружу, отражает до 97% солнечного излучения. Выглядит не очень эстетично, зато работает лучше дорогих тонировочных плёнок.

Создаём правильные сквозняки

Открывайте все окна и двери с заката до рассвета, создавая максимальную циркуляцию воздуха. Квартира за ночь выстудится, а утром нужно будет только «законсервировать» прохладу, плотно закрыв все окна. Если есть вентилятор — ставьте его так, чтобы он выдувал горячий воздух из комнаты, а не гонял его по кругу. Уберите все преграды на пути воздуха — откройте межкомнатные двери, создавая воздушные коридоры.

Выключаем все источники тепла

Как сделать дом прохладным летом без кондиционера. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ToeFoTo

Телевизор в режиме ожидания, зарядные устройства в розетках, компьютер на весь день — всё это нагревает воздух. Летом стоит включать технику только по необходимости и сразу выключать. Плита и духовка — главные враги прохладной квартиры, переходите на холодные супы и салаты. Если готовить необходимо, делайте это рано утром или поздно вечером, когда жара спадает.

Используем силу воды и льда

Повесьте влажные простыни перед открытыми окнами — ветер, проходя через мокрую ткань, будет охлаждаться. Поставьте перед вентилятором миску с кубиками льда — воздух будет разносить прохладу по комнате. Мытьё полов холодной водой не только освежает воздух, но и создаёт испаряющуюся влагу, которая продолжает охлаждать помещение ещё несколько часов.

Помогаем собственному организму

Охлаждение квартиры своими руками: проверенные методы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Floral Deco

Носите лёгкую, светлую одежду из хлопка или льна: синтетика создаёт парниковый эффект. Прикладывайте лёд к запястьям, шее, локтям — местам, где сосуды проходят близко к коже. Охлаждённая кровь разнесётся по телу и даст ощущение свежести. Вставайте пораньше, пока прохладно, а днём устраивайте сиесту в самое жаркое время.

Готовимся к следующему лету

При ремонте выбирайте светлые оттенки для стен: они отражают солнечные лучи. Хорошая теплоизоляция поможет не только зимой, но и летом: утеплённые стены медленнее нагреваются днём. Посадите на балконе вьющиеся растения — они создают зелёный экран от солнца и охлаждают воздух за счёт испарения влаги с листьев.

Способы борьбы с жарой в доме без климат-контроля. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ArtBackground