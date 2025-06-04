Стало известно, какой цвет одежды работает как магнит для комаров

Комары ориентируются не только на запахи, выбирая жертву для укусов, но и на цвет одежды, о чём ранее было мало известно. К такому выводу пришли учёные из Вашингтонского университета, проведя подробное исследование на предмет «вкусовых пристрастий» насекомых.

Американские специалисты доказали, что комаров притягивает, как магнит, одежда красного, оранжевого, чёрного и синего цветов. А если от человека ещё исходит запах пота или парфюма, то это станет дополнительным стимулом атаковать жертву. Как говорится в исследовании, лучше всего надевать на природу наряд светлых оттенков. Подойдут голубые, белые, светло-зелёные тона или нежный фиолетовый, именно такая одежда не будет притягивать назойливых комаров.

Как полагают учёные, светлая одежда отражает солнечный свет и поэтому менее заметна маленьким кровопийцам. Специалисты также отметили в своих выводах, что не стоит злоупотреблять химическими репеллентами, ведь они не только отпугивают жужжащую живность, но и наносят вред здоровью самого человека и перебивают приятные запахи леса. Лучше всего, советуют исследователи, одеться в белое и скушать что-то из цитрусовых, ведь этот аромат работает как естественный репеллент. Также можно положить апельсин в сумочку, чтобы он источал тонкий запах и заставлял комаров переключиться на вашего соседа.