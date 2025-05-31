Россиян на Мальдивах охватила паника из-за комаров, переносящих вирус чикунгунья

Как стало известно SHOT, россияне, отдыхающие на Мальдивах, бросились массово скупать спреи и другие защитные средства от насекомых. По словам туристов, это связано с тем, что за последние дни резко участились укусы жёлтолихорадочных комаров, которые переносят вирус чикунгунья, а администрации отелей якобы никак не защищают свои территории от опасных кровопийц, в номерах даже нет фумигаторов.