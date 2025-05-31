Россиян на Мальдивах охватила паника из-за комаров, переносящих вирус чикунгунья
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Россиян на Мальдивах охватила паника из-за участившихся укусов жёлтолихорадочных комаров, переносящих вирус чикунгунья. По словам туристов, территории отелей никак не обрабатывают от кровососущих.
Как стало известно SHOT, россияне, отдыхающие на Мальдивах, бросились массово скупать спреи и другие защитные средства от насекомых. По словам туристов, это связано с тем, что за последние дни резко участились укусы жёлтолихорадочных комаров, которые переносят вирус чикунгунья, а администрации отелей якобы никак не защищают свои территории от опасных кровопийц, в номерах даже нет фумигаторов.
Напомним, что на Шри-Ланке наблюдается самая масштабная эпидемия лихорадки чикунгунья за последние 20 лет. Распространителями болезни являются комары, среди симптомов — высокая температура, интенсивные боли в суставах и кожная сыпь. Россиян, отдыхающих на Шри-Ланке, просят быть осторожными. Life.ru рассказывал, как защититься от этой лихорадки. А Геннадий Онищенко ранее заявил, что тигровые комары, переносящие лихорадку чикунгунья, уже добрались до России: коровососущих заметили на Кубани и в Крыму.