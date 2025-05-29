У россиянки на Шри-Ланке подозревают смертельную лихорадку чикунгунья

Как рассказала туристка, третий день у неё держится высокая температура, а «суставы болят так, что невозможно ходить по комнате и поднять термос с водой». Всё это симптомы той самой лихорадки. Женщина приехала на остров, чтобы пройти программу оздоровления аюрведа — это система, направленная на восстановление баланса в организме, но почти сразу слегла.