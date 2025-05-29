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29 мая, 10:10

У россиянки на Шри-Ланке подозревают смертельную лихорадку чикунгунья

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / monshtein

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / monshtein

Россиянка на Шри-Ланке экстренно обратилась к врачам из-за температуры 40 градусов и ужасных болей — по данным SHOT, врачи подозревают у неё смертельную лихорадку чикунгунья.

Как рассказала туристка, третий день у неё держится высокая температура, а «суставы болят так, что невозможно ходить по комнате и поднять термос с водой». Всё это симптомы той самой лихорадки. Женщина приехала на остров, чтобы пройти программу оздоровления аюрведа — это система, направленная на восстановление баланса в организме, но почти сразу слегла.

Сейчас россиянка сдала анализы на лихорадку чикунгунья, чтобы врачи могли назначить нужные лекарства.

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Напомним, что эти комары «хозяйничают» на Шри-Ланке — там наблюдается самая масштабная эпидемия лихорадки чикунгунья за последние 20 лет. Распространителями болезни являются комары, среди симптомов — высокая температура, интенсивные боли в суставах и кожная сыпь. Россиян, отдыхающих на Шри-Ланке, просят быть осторожными. Life.ru рассказывал, как защититься от этой лихорадки.

Александра Вишнякова
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