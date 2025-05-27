Вирусолог Альтштейн объяснил россиянам, как не привезти лихорадку чикунгунья из отпуска на Шри-Ланке
Вирусолог Альтштейн: Полностью исключить занос вируса чикунгунья в Россию сложно
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Небольшие вспышки лихорадки чикунгунья, которая свирепствует на Шри-Ланке, не исключены и в России, поскольку полностью исключить занос этого вируса сложно. Об этом Life.ru рассказал вирусолог, профессор и главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн.
Чикунгунья — это лихорадочное заболевание, которое передаётся комарами, а его носителем является человек. Инкубационный период довольно растянутый — от двух до 12 дней. Заболевание может протекать легко, со средней тяжестью и может быть тяжёлым. Один из самых главных симптомов — это поражение суставов. Боль иногда может принимать хроническое течение и длиться месяцами. Также не исключена очень высокая температура — до 40 градусов.
По словам Альтштейна, полностью исключить занос этого вируса в Россию сложно.
Конечно, занос возможен, потому что были случаи заноса и в Европу, и в Соединённые Штаты, были вспышки сравнительно небольшие. В общем-то, исключить заболевание этой лихорадкой трудно. Но, может быть, какие-то единичные случаи бывают. Нельзя предсказать, что вспышек в России не будет. Небольшие вспышки всегда могут быть. При появлении людей, у которых есть этот вирус, он может дать небольшое распространение.
Однако заболеваемость этой лихорадкой не такая уж частая и немногочисленная, уточняет вирусолог.
При этом он напомнил о мерах профилактики: в первую очередь это борьба с укусами комаров. Для взрослых можно использовать репелленты, а детей можно защищать москитными сетками.
Напомним, на Шри-Ланке наблюдается самая масштабная эпидемия лихорадки чикунгунья за последние 20 лет. Распространителями болезни являются комары, переносящие жёлтую лихорадку, пик активности которых приходится на дневное время. Инкубационный период составляет от двух до 12 дней, после чего у заражённого резко поднимается температура, появляются интенсивные боли в суставах и кожная сыпь. Россиян, отдыхающих на Шри-Ланке, просят быть осторожными.