Вирусолог Альтштейн объяснил россиянам, как не привезти лихорадку чикунгунья из отпуска на Шри-Ланке

Небольшие вспышки лихорадки чикунгунья, которая свирепствует на Шри-Ланке, не исключены и в России, поскольку полностью исключить занос этого вируса сложно. Об этом Life.ru рассказал вирусолог, профессор и главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Чикунгунья — это лихорадочное заболевание, которое передаётся комарами, а его носителем является человек. Инкубационный период довольно растянутый — от двух до 12 дней. Заболевание может протекать легко, со средней тяжестью и может быть тяжёлым. Один из самых главных симптомов — это поражение суставов. Боль иногда может принимать хроническое течение и длиться месяцами. Также не исключена очень высокая температура — до 40 градусов.

По словам Альтштейна, полностью исключить занос этого вируса в Россию сложно.

Конечно, занос возможен, потому что были случаи заноса и в Европу, и в Соединённые Штаты, были вспышки сравнительно небольшие. В общем-то, исключить заболевание этой лихорадкой трудно. Но, может быть, какие-то единичные случаи бывают. Нельзя предсказать, что вспышек в России не будет. Небольшие вспышки всегда могут быть. При появлении людей, у которых есть этот вирус, он может дать небольшое распространение.

Однако заболеваемость этой лихорадкой не такая уж частая и немногочисленная, уточняет вирусолог.

При этом он напомнил о мерах профилактики: в первую очередь это борьба с укусами комаров. Для взрослых можно использовать репелленты, а детей можно защищать москитными сетками.