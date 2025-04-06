Врач рассказала, стоит ли опасаться прихода лихорадки чикунгунья в РФ

Во французском городе Реюньон была зафиксирована вспышка заболеваемости лихорадкой чикунгунья. В стране с августа прошло года более 20 тысяч человек подхватили это заболевание, к которому до сих пор не подобрали эффективный метод лечения. Об этом вирусе в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-иммунолог Владислава Жемчугова.

Основными симптомами лихорадки чикунгунья являются: высокая температура;

боли в суставах;

сыпь;

тошнота;

слабость.

По словам доктора, умирают от этого заболевания редко, а а особо уязвимых к нему групп населения нет.

Чтобы защититься от вируса, следует предпринимать меры предосторожности при поездках в жаркие места. Необходимо подумать о защите от комаров, которые являются разносчиками лихорадки.

В России появления этого заболевания опасаться не стоит, поскольку здесь не живут москиты, способные переносить вирус. Однако из-за потепления комары могут менять место жительства, поэтому не исключено, что в будущем лихорадка чикунгунья придёт в нашу страну, заключила врач.