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6 апреля, 08:03

Врач рассказала, стоит ли опасаться прихода лихорадки чикунгунья в РФ

Врач Жемчугова: В РФ не живут москиты, которые разносят лихорадку чикунгунья

В РФ не живут москиты, которые разносят лихорадку чикунгунья. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shakirov Albert

В РФ не живут москиты, которые разносят лихорадку чикунгунья. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shakirov Albert

Во французском городе Реюньон была зафиксирована вспышка заболеваемости лихорадкой чикунгунья. В стране с августа прошло года более 20 тысяч человек подхватили это заболевание, к которому до сих пор не подобрали эффективный метод лечения. Об этом вирусе в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-иммунолог Владислава Жемчугова.

Основными симптомами лихорадки чикунгунья являются:

  • высокая температура;
  • боли в суставах;
  • сыпь;
  • тошнота;
  • слабость.

По словам доктора, умирают от этого заболевания редко, а а особо уязвимых к нему групп населения нет.

Чтобы защититься от вируса, следует предпринимать меры предосторожности при поездках в жаркие места. Необходимо подумать о защите от комаров, которые являются разносчиками лихорадки.

В России появления этого заболевания опасаться не стоит, поскольку здесь не живут москиты, способные переносить вирус. Однако из-за потепления комары могут менять место жительства, поэтому не исключено, что в будущем лихорадка чикунгунья придёт в нашу страну, заключила врач.

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Ранее Life.ru рассказывал о вирусе микоплазменной пневмонии, которой весной начали массово заболевать жители нашей страны. Для этого заболевания характерны высокая температура, лихорадка и изнуряющий кровавый кашель.

Владимир Озеров
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