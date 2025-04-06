Врач рассказала, стоит ли опасаться прихода лихорадки чикунгунья в РФ
Врач Жемчугова: В РФ не живут москиты, которые разносят лихорадку чикунгунья
В РФ не живут москиты, которые разносят лихорадку чикунгунья. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shakirov Albert
Во французском городе Реюньон была зафиксирована вспышка заболеваемости лихорадкой чикунгунья. В стране с августа прошло года более 20 тысяч человек подхватили это заболевание, к которому до сих пор не подобрали эффективный метод лечения. Об этом вирусе в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-иммунолог Владислава Жемчугова.
Основными симптомами лихорадки чикунгунья являются:
- высокая температура;
- боли в суставах;
- сыпь;
- тошнота;
- слабость.
По словам доктора, умирают от этого заболевания редко, а а особо уязвимых к нему групп населения нет.
Чтобы защититься от вируса, следует предпринимать меры предосторожности при поездках в жаркие места. Необходимо подумать о защите от комаров, которые являются разносчиками лихорадки.
В России появления этого заболевания опасаться не стоит, поскольку здесь не живут москиты, способные переносить вирус. Однако из-за потепления комары могут менять место жительства, поэтому не исключено, что в будущем лихорадка чикунгунья придёт в нашу страну, заключила врач.
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