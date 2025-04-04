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4 апреля, 10:24

В ужас приводит даже её вид: Врач объяснила, почему больные бешенством боятся воды

Врач Демьяновская: Вирус бешенства поражает часть мозга, отвечающую за глотание

Больные бешенством боятся воды. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Больные бешенством боятся воды. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Гидрофобия — один из характерных признаков бешенства, который возникает на второй стадии заболевания, на 2–5-й день после появления первых симптомов. Почему же больные боятся воды, Life.ru рассказала эксперт лаборатории «Гемотест», врач-невролог Екатерина Демьяновская.

Врач объяснила, что на второй стадии бешенства возбудитель заболевания, Rabies virus, попадает в мозг, вызывая воспаление — энцефалит. Вирус поражает в том числе ствол мозга, который является главным центром управления глотанием. Это приводит к непроизвольным и болезненным спазмам мышц глотки при попытке проглотить что-либо, будь то пища, жидкость или даже собственная слюна.

Страх связан с тем, что при попытке выпить воды или любой другой жидкости у человека возникает сильный болезненный спазм мышц глотки. Он затрагивает дыхательную мускулатуру, поэтому у человека возникает приступ удушья. С каждым последующим приступом продолжительность спазма увеличивается. Человек не может проглотить не только воду, но даже собственную слюну, поэтому обильное слюноотделение тоже входит в перечень характерных симптомов бешенства.

Екатерина Демьяновская

Эксперт лаборатории «Гемотест», врач-невролог

Страх связан с тем, что при попытке выпить воды или любой другой жидкости у человека возникает сильный болезненный спазм мышц глотки. Он затрагивает дыхательную мускулатуру, поэтому у человека возникает приступ удушья. С каждым последующим приступом продолжительность спазма увеличивается. Человек не может проглотить не только воду, но даже собственную слюну, поэтому обильное слюноотделение тоже входит в перечень характерных симптомов бешенства.
Страх связан с тем, что при попытке выпить воды или любой другой жидкости у человека возникает сильный болезненный спазм мышц глотки. Он затрагивает дыхательную мускулатуру, поэтому у человека возникает приступ удушья. С каждым последующим приступом продолжительность спазма увеличивается. Человек не может проглотить не только воду, но даже собственную слюну, поэтому обильное слюноотделение тоже входит в перечень характерных симптомов бешенства.

На фоне изменений в головном мозге у пациента с бешенством, который подсознательно связывает воду с болью и дискомфортом, спазмы может вызвать вид или звук льющейся жидкости, а иногда — даже мысль о воде. Кроме того, вирус приводит нервную систему в состояние сильного возбуждения. У человека возникают приступы буйства, галлюцинации, он не может адекватно воспринимать окружающую действительность.

Россиянка начала бояться воды после укуса лисы и умерла
Россиянка начала бояться воды после укуса лисы и умерла

Напомним, ранее стало известно, что в Уфе мужчине не сделали прививку от бешенства, поскольку закончился препарат. Колоть вакцину нужно 5–6 раз строго по расписанию, не пропуская ни одной инъекции. Когда пришло время сделать четвёртый укол, в медучреждении заявили, что медикаментов не осталось. Оказалось, что в ряде регионов наблюдается нехватка вакцины от бешенства.

Андрей Горяничев
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