В нескольких регионах России наблюдается нехватка вакцины от бешенства

В России наблюдается нехватка вакцины от бешенства. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

По данным телеграм-канала, минимум в двух регионах фиксируются перебои с поставками препарата — в Башкирии и Орловской области. Врачи из этих субъектов рассказали, что вакцины доступны не в каждом медучреждении.

Человек, которого покусало животное, в первую очередь обращается за вакциной в травмпункт. SHOT ПРОВЕРКА отмечает, что в нескольких травмпунктах Уфы препарата не нашлось. В одной из городских больницы признались, что медикамента также нет, но может быть остался «для своих». В Росздравнадзоре пояснили, что поставка антирабической вакцины в Уфу запланирована на 8 апреля. Привезут 12600 доз на первое полугодие.

На нехватку вакцины от бешенства жалуются и в Орловской области. По словам жителей, им приходится искать препарат самостоятельно. Остатки могут найти в Центральной больнице. В департаменте здравоохранения по региону подтвердили, что наблюдается дефицит вакцины.

При этом прививку от бешенства нужно делать сразу после укуса. В противном случае возможны самые печальные исходы вплоть до летального. Среди основным симптомов бешенства выделяют судороги, агрессию, повышенное слюноотделение, галлюцинации, лихорадку, боязнь воды.

Вспышки бешенств среди животных чаще всего фиксируются ранней весной и осенью. В марте у бродячих собак происходит брачный период, они собираются в стаи и становятся агрессивнее. Поэтому риск быть укушенным в первой половине весны растёт.