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Регион
4 апреля, 07:23

В нескольких регионах России наблюдается нехватка вакцины от бешенства

SHOT ПРОВЕРКА: В Башкирии и Орловской области заканчивается вакцина от бешенства

В России наблюдается нехватка вакцины от бешенства. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

По данным телеграм-канала, минимум в двух регионах фиксируются перебои с поставками препарата — в Башкирии и Орловской области. Врачи из этих субъектов рассказали, что вакцины доступны не в каждом медучреждении.

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Человек, которого покусало животное, в первую очередь обращается за вакциной в травмпункт. SHOT ПРОВЕРКА отмечает, что в нескольких травмпунктах Уфы препарата не нашлось. В одной из городских больницы признались, что медикамента также нет, но может быть остался «для своих». В Росздравнадзоре пояснили, что поставка антирабической вакцины в Уфу запланирована на 8 апреля. Привезут 12600 доз на первое полугодие.

На нехватку вакцины от бешенства жалуются и в Орловской области. По словам жителей, им приходится искать препарат самостоятельно. Остатки могут найти в Центральной больнице. В департаменте здравоохранения по региону подтвердили, что наблюдается дефицит вакцины.

При этом прививку от бешенства нужно делать сразу после укуса. В противном случае возможны самые печальные исходы вплоть до летального. Среди основным симптомов бешенства выделяют судороги, агрессию, повышенное слюноотделение, галлюцинации, лихорадку, боязнь воды.

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Вспышки бешенств среди животных чаще всего фиксируются ранней весной и осенью. В марте у бродячих собак происходит брачный период, они собираются в стаи и становятся агрессивнее. Поэтому риск быть укушенным в первой половине весны растёт.

Ранее сообщалось, что в Уфе мужчине не сделали прививку от бешенства, поскольку закончился препарат. Колоть вакцину нужно 5—6 раз строго по расписанию, не пропуская ни одной инъекции. Когда пришло время сделать четвёртый укол, в медучреждении заявили, что медикаментов не осталось.

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Shutterstock / FOTODOM / Zoteva

Никита Никонов
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