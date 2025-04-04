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4 апреля, 05:50

«Вакцина закончилась»: Покусанному собакой россиянину отказали в прививке от бешенства

В Уфе мужчине не поставили прививку от бешенства, поскольку препарат кончился

Жителю Уфы, которого покусала собака, не досталось препарата от бешенства. В больнице сказали, что «вакцина отсутствует», сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Уфимец рассказал, что вечером 13 марта на него набросился бездомный пёс. После этого он пошёл в травмпункт за прививкой. Колоть её нужно 5—6 раз строго по расписанию, не пропуская ни одной инъекции. Когда пришло время сделать четвёртый укол, в медучреждении заявили, что медикаменты закончились.

Вся семья пострадавшего экстренно начала искать учреждение, где ему поставят четвёртую прививку. В частных клиниках тоже разводили руками, но, к счастью, немного лекарства нашлось в городской клинической больнице.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / na-um

Владимир Озеров
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