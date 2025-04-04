«Вакцина закончилась»: Покусанному собакой россиянину отказали в прививке от бешенства
В Уфе мужчине не поставили прививку от бешенства, поскольку препарат кончился
Жителю Уфы, которого покусала собака, не досталось препарата от бешенства. В больнице сказали, что «вакцина отсутствует», сообщает SHOT ПРОВЕРКА.
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Уфимец рассказал, что вечером 13 марта на него набросился бездомный пёс. После этого он пошёл в травмпункт за прививкой. Колоть её нужно 5—6 раз строго по расписанию, не пропуская ни одной инъекции. Когда пришло время сделать четвёртый укол, в медучреждении заявили, что медикаменты закончились.
Вся семья пострадавшего экстренно начала искать учреждение, где ему поставят четвёртую прививку. В частных клиниках тоже разводили руками, но, к счастью, немного лекарства нашлось в городской клинической больнице.
Ранее на территории христианского кладбища в Дагестане стая бродячих собак насмерть загрызла пожилую женщину. Известно об этом стало спустя целый день, когда родственники заметили, что пенсионерки подозрительно долго нет дома.
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