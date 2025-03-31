Врачи по ошибке пересадили пациенту заражённый бешенством орган, мужчина умер в муках

Мужчина из Мичигана умер мучительной смертью после пересадки заражённого бешенством органа. Об этом сообщает NBC News.

В декабре пациенту, чьё имя не разглашается, была проведена трансплантация в больнице штата Огайо. К сожалению, через месяц после операции он умер. Здравоохранительные органы Мичигана и Огайо инициировали расследование, к которому присоединился Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Установлено, что причиной смерти стало заражение бешенством. Лабораторные исследования показали, что донор, предоставивший орган для пересадки, был инфицирован вирусом бешенства. Важно отметить, что стандартные процедуры проверки донорских органов перед трансплантацией включают тесты на различные вирусы и бактерии, но не на бешенство.

Бешенство передается людям через контакт со слюной или кровью заражённых животных. Наиболее распространёнными переносчиками вируса являются дикие животные, такие как бродячие собаки, еноты, скунсы и летучие мыши. Бешенство коварно тем, что на ранних стадиях его признаки напоминают простуду или грипп: повышение температуры, головная боль и тошнота. Это затрудняет своевременную диагностику. По мере развития болезни появляются более специфичные симптомы, такие как обильное слюноотделение и галлюцинации.