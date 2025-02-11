Японец принял самую мучительную в мире смерть из-за роковой ошибки на работе

В Японии произошёл один из самых жутких случаев гибели от радиации. 35-летний Хисаси Оучи, который работал на заводе по переработке урана в Токаймуре, получил смертельную дозу облучения из-за ошибки при подготовке ядерного топлива. Подробности этой ужасающей истории раскрыла газета Mirror.

В 1999 году Оучи и его коллеги — Масато Шинохара и Ютака Йококава — загрузили в аппарат 16 кг урана вместо безопасных 2,4 кг. В статье указано, что японец получил беспрецедентную дозу радиации в 17 000 миллизивертов, что стало рекордом за всю историю. Состояние мужчины ухудшалось с каждым днём: кожа отслаивалась, ткани тела умирали. Также у Оучи появились проблемы с дыханием, а клетки кишечника перестали функционировать. Мужчину постоянно мучили жуткие боли.

Состояние японца не улучшалось, несмотря на интенсивное лечение, которое включало переливание крови, пересадку кожи и стволовых клеток. Мужчина испытывал невыносимую боль, а его тело буквально «сгорало заживо». На 59-й день сердце рабочего остановилось, но врачам удалось реанимировать его. Тем не менее на 83-й день мужчина умер из-за того, что у него отказали органы.

Весной 2000 года также от последствий радиации скончался Шинохара. Только начальник Йококава смог выжить, проведя в больнице три месяца с менее серьёзными повреждениями.