77-летняя британка умерла в доме престарелых из-за ошибки персонала

В Великобритании 77-летняя Глория Линтон трагически погибла после инцидента, произошедшего в доме престарелых, сообщает The Mirror. Женщина, прикованная к инвалидному креслу, находилась под опекой сиделок, которые не использовали специальное подъёмное устройство, предусмотренное для безопасного перемещения пациентов.

6 августа 2022 года Глория Линтон, нуждаясь в помощи, была вручную усажена на унитаз, что привело к трагическим последствиям. Ноги женщины прошли через щель в передней части сиденья, фактически зажав её в центральном отверстии. Спасатели, прибывшие на место, обнаружили у неё сломанные рёбра, что стало причиной последующего развития пневмонии. Спустя 17 дней после инцидента Глория скончалась в больнице.

Расследование показало, что сотрудники дома престарелых систематически игнорировали использование подъёмного устройства, несмотря на указания в медицинском плане Линтон. В отчёте полиции отмечено, что, если бы устройство было использовано, вероятность неправильного усаживания Глории на унитаз была бы минимальной.

Документ подтвердил, что переломы рёбер, обнаруженные при вскрытии, стали непосредственной причиной развития пневмонии, которая и привела к смерти Глории. Организация Community Health Trust, ответственная за уход за пациенткой, признала, что персоналу неоднократно напоминали о необходимости использования подъёмного устройства.

Компания Lifeway Care, сотрудники которой ухаживали за Глорией, получила время до 27 января для ответа на отчёт. На данный момент комментариев от компании не поступало.