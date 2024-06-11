Несчастный случай с подъёмником на стройке в Уфе унёс жизни трёх человек
В Уфе три человека погибли при падении подъёмника с седьмого этажа
В Уфе три человека погибли при падении строительной люльки. Фото © Telegram / МЧС Башкортостан
Три человека погибли из-за упавшей с седьмого этажа строительной люльки в Уфе. Об этом сообщает УМЧС по Башкирии.
Несчастный случай с подъёмником унёс жизни троих строителей в Уфе. Фото © Telegram / МЧС Башкортостан
"На строящемся объекте по улице Менделеева в Уфе произошло падение фасадного подъёмника с высоты седьмого этажа. Спасатели обнаружили двух мужчин без признаков жизни, ещё двое мужчин получили серьёзные травмы", — сказано в тексте публикации.
Пострадавших строителей экстренно госпитализировали в больницу, но одному из них врачи уже не сумели помочь.
"Причина происшествия устанавливается, проводятся оперативно-следственные мероприятия", — заключили в пресс-службе.
Ранее в центре Москвы во время ремонтных работ обрушилась шахта лифта. На видео один из рабочих держится за уступ, чтобы не сорваться вниз. На снятых с места кадрах во дворе дома лежала груда металла, которая раньше была каркасом.