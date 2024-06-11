Несчастный случай с подъёмником на стройке в Уфе унёс жизни трёх человек

Три человека погибли из-за упавшей с седьмого этажа строительной люльки в Уфе. Об этом сообщает УМЧС по Башкирии.

Несчастный случай с подъёмником унёс жизни троих строителей в Уфе. Фото © Telegram / МЧС Башкортостан

"На строящемся объекте по улице Менделеева в Уфе произошло падение фасадного подъёмника с высоты седьмого этажа. Спасатели обнаружили двух мужчин без признаков жизни, ещё двое мужчин получили серьёзные травмы", — сказано в тексте публикации.

Пострадавших строителей экстренно госпитализировали в больницу, но одному из них врачи уже не сумели помочь.

"Причина происшествия устанавливается, проводятся оперативно-следственные мероприятия", — заключили в пресс-службе.