Шахта лифта обрушилась при ремонте дома в центре Москвы, есть пострадавший
В столице во время ремонта дома в Милютинском переулке произошло обрушение шахты лифта. Предварительно, есть один пострадавший, сообщает Mash.
При ремонте дома в Милютинском переулке обрушилась шахта лифта. Видео © Telegram / Mash
На опубликованных кадрах видно, как один из рабочих пытается не сорваться вниз, ухватившись за часть обрушившейся конструкции. Телеграм-канал предполагает, что пострадал в происшествии именно этот рабочий. Во дворе дома лежит большая часть металлического каркаса, кажется, что его вырвало из стены здания мощной силой.
Ранее Life.ru рассказывал о том, как в другом доме в столице двое человек провалились в шахту лифта. По имеющимся сведениям, одной из упавших была женщина, а вторым — мужчина, который смог покинуть шахту собственными силами. Медики оперативно прибыли к месту случившегося для оказания помощи пострадавшим.
Telegram / Mash