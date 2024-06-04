Шахта лифта обрушилась при ремонте дома в центре Москвы, есть пострадавший

В столице во время ремонта дома в Милютинском переулке произошло обрушение шахты лифта. Предварительно, есть один пострадавший, сообщает Mash.

При ремонте дома в Милютинском переулке обрушилась шахта лифта. Видео © Telegram / Mash

На опубликованных кадрах видно, как один из рабочих пытается не сорваться вниз, ухватившись за часть обрушившейся конструкции. Телеграм-канал предполагает, что пострадал в происшествии именно этот рабочий. Во дворе дома лежит большая часть металлического каркаса, кажется, что его вырвало из стены здания мощной силой.