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31 января, 10:34

Москвичка перепутала бокал жироудалителя с шампанским и умерла

В Москве умерла женщина, выпившая жироудалитель в новогоднюю ночь

В московской больнице умерла 44-летняя женщина, которая по ошибке выпила бокал жироудалителя «Шуманит» в новогоднюю ночь. Она перепутала химию с шампанским. Москвичка 10 дней не шла в больницу и думала, что всё пройдёт само, пишет Mash.

По данным телеграм-канала, Анна обратилась в скорую лишь когда боли в горле и животе достигли пика. До этого момента она говорила супругу, что всё хорошо. Вскоре её госпитализировали в реанимацию с диагнозом «токсическое действие едких щелочей», затруднённым дыханием, ожогами слизистой и внутренним кровотечением.

Врачи делали всё возможное, но 29 января пациентке стало плохо и она впала в кому, потеряв дыхание. После этого она умерла.

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Недавно в Приморье шестилетняя девочка была госпитализирована после того, как случайно выпила уксусную эссенцию, находившуюся в бутылке с этикеткой из-под детской воды. Девочка была оперативно госпитализирована, и её жизни ничего не угрожает.

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Шедеврум / Life.ru

Николай Рюмин
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