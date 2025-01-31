Москвичка перепутала бокал жироудалителя с шампанским и умерла
В Москве умерла женщина, выпившая жироудалитель в новогоднюю ночь
В московской больнице умерла 44-летняя женщина, которая по ошибке выпила бокал жироудалителя «Шуманит» в новогоднюю ночь. Она перепутала химию с шампанским. Москвичка 10 дней не шла в больницу и думала, что всё пройдёт само, пишет Mash.
По данным телеграм-канала, Анна обратилась в скорую лишь когда боли в горле и животе достигли пика. До этого момента она говорила супругу, что всё хорошо. Вскоре её госпитализировали в реанимацию с диагнозом «токсическое действие едких щелочей», затруднённым дыханием, ожогами слизистой и внутренним кровотечением.
Врачи делали всё возможное, но 29 января пациентке стало плохо и она впала в кому, потеряв дыхание. После этого она умерла.
Недавно в Приморье шестилетняя девочка была госпитализирована после того, как случайно выпила уксусную эссенцию, находившуюся в бутылке с этикеткой из-под детской воды. Девочка была оперативно госпитализирована, и её жизни ничего не угрожает.
Шедеврум / Life.ru