Москвичка перепутала бокал жироудалителя с шампанским и умерла

В московской больнице умерла 44-летняя женщина, которая по ошибке выпила бокал жироудалителя «Шуманит» в новогоднюю ночь. Она перепутала химию с шампанским. Москвичка 10 дней не шла в больницу и думала, что всё пройдёт само, пишет Mash.

По данным телеграм-канала, Анна обратилась в скорую лишь когда боли в горле и животе достигли пика. До этого момента она говорила супругу, что всё хорошо. Вскоре её госпитализировали в реанимацию с диагнозом «токсическое действие едких щелочей», затруднённым дыханием, ожогами слизистой и внутренним кровотечением.

Врачи делали всё возможное, но 29 января пациентке стало плохо и она впала в кому, потеряв дыхание. После этого она умерла.