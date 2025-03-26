Бродячие собаки до смерти загрызли пенсионерку на кладбище в Дагестане

Бродячие собаки насмерть загрызли женщину на кладбище в Дагестане. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по республике.

«Возбуждено уголовное дело по факту нападения на местную жительницу бродячих собак по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека)», — указано в сообщении.

По версии следствия, накануне на территории христианского кладбища в Буйнакске свора бездомных псов напала на местную жительницу. Женщина получила смертельные травмы. Как передаёт Mash Gor, погибшей было 76 лет. Родственники обнаружили, что пенсионерки нет дома, её поиски велись целый день. Найти тело жертвы нападения собак удалось только поздно вечером около кладбища.