Жителя Бурятии до смерти загрызли собаки

В региональном управлении СКР по Бурятии расследуют уголовное дело, возбуждённое по статье «Причинение смерти по неосторожности». Причиной стала смерть местного жителя, наступившая после нападения собак. Следователи установили, что животные не были бродячими.

По данным kp.ru, собаки охраняли скот на фермерским хозяйстве недалеко от села Ичетуй Джидинского района Республики Бурятия. В республиканском управлении МВД уточнили, что труп мужчины с укусами был обнаружен 6 марта.