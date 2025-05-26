Такого не было 20 лет: В азиатской стране зафиксирована сильнейшая вспышка лихорадки

На Шри-Ланке наблюдается самая масштабная эпидемия лихорадки чикунгунья за последние два десятилетия. Об этом сообщает пресс-служба российского посольства в азиатской стране.

«Минздрав республики, а также местные ведущие вирусологи фиксируют наиболее активную вспышку лихорадки чикунгунья на острове за последние 20 лет», — указано в сообщении.

По данным посольства, распространителями болезни являются комары, переносящие жёлтую лихорадку, пик активности которых приходится на дневное время. Инкубационный период составляет от 2 до 12 дней, после чего у заражённого резко поднимается температура, появляются интенсивные боли в суставах и кожная сыпь.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на Шри-Ланке российское посольство призвало находящихся там граждан принять меры предосторожности: носить максимально закрытую одежду, установить москитные сетки на окна и двери, а также регулярно обрабатывать открытые участки кожи репеллентами, строго следуя инструкции по применению.