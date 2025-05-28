Онищенко заявил, что заразные тигровые комары добрались до России

Тигровые комары, переносящие лихорадку чикунгунья, уже добрались до России: коровососущих заметили на Кубани и в Крыму. Об этом сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Эта лихорадка передается тигровыми комарами, но они уже появились даже в наших южных регионах. Они постепенно поднимаются со своих мест обитания, что опасно. Это касается Краснодарского края, Крыма», — сказал бывший главный санитарный врач РФ в эфире «Радиоточки НСН».