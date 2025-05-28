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Регион
28 мая, 13:15

Онищенко заявил, что заразные тигровые комары добрались до России

Онищенко: В Крыму появились тигровые комары, переносящие лихорадку чикунгунья

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / NuayLub

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / NuayLub

Тигровые комары, переносящие лихорадку чикунгунья, уже добрались до России: коровососущих заметили на Кубани и в Крыму. Об этом сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Эта лихорадка передается тигровыми комарами, но они уже появились даже в наших южных регионах. Они постепенно поднимаются со своих мест обитания, что опасно. Это касается Краснодарского края, Крыма», — сказал бывший главный санитарный врач РФ в эфире «Радиоточки НСН».

Вирусолог Альтштейн объяснил россиянам, как не привезти лихорадку чикунгунья из отпуска на Шри-Ланке
Вирусолог Альтштейн объяснил россиянам, как не привезти лихорадку чикунгунья из отпуска на Шри-Ланке

Напомним, что эти комары «хозяйничают» на Шри-Ланке — там наблюдается самая масштабная эпидемия лихорадки чикунгунья за последние 20 лет. Распространителями болезни являются комары, среди симптомов — высокая температура, интенсивные боли в суставах и кожная сыпь. Россиян, отдыхающих на Шри-Ланке, просят быть осторожными.

Александра Вишнякова
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