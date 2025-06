Великолепная семёрка: лучшие драматические фильмы со 100% рейтингом «свежести» на Rotten Tomatoes

Rotten Tomatoes («Гнилые помидоры») — главный мировой агрегатор кинокритики, десятилетиями задающий стандарты объективности. Его «Томатометр» не субъективное мнение, а статистический консенсус: сотни верифицированных рецензий от топ-изданий (The New York Times, IndieWire, The Guardian) преобразуются в процент «свежести». Для статуса «Сертифицированно свежий» (высшая марка качества) фильм должен получить 75%+ позитивных оценок при минимум 80 рецензиях — включая авторитетных критиков. Это исключает случайность и гарантирует, что высокий рейтинг отражает реальное признание профессионалами. Система защищена от манипуляций: каждая рецензия проверяется модераторами, а зрительские оценки (отдельный «Попкорнометр») требуют подтверждения просмотра.