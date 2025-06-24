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Регион
24 июня, 06:26

В России могут в 10 раз повысить плату за использование водных ресурсов

СП предложила десятикратно увеличить плату за использование водных ресурсов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Conny Sjostrom

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Conny Sjostrom

Счетная палата РФ выступила с инициативой десятикратного повышения платы за водопользование. Об этом сообщили в пресс-службе органа финансового надзора.

Там провели проверку эффективности управления платежами за использование водных ресурсов. По результатам аудита были выявлены возможности для существенного увеличения доходов бюджета, в том числе за счёт пересмотра действующих ставок за водопользование, которые признаны заниженными.

Поскольку плата за забор воды для значительного числа предприятий практически не ощутима (менее 0,01%), контролирующий орган считает необходимым увеличить ставки.

«Увеличение ставок, например в 10 раз, не повлияет значимо на экономику предприятий и доля платы за забор воды сохранится на уровне менее 0,1 %. При этом дополнительные доходы бюджета составят около 32 млрд рублей», — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что Госдума окончательно приняла закон, переносящий крайний срок оплаты ЖКУ с 10-го на 15-е число следующего месяца, что, по мнению экспертов, снизит риск технических просрочек и пеней, а также может сократить объёмы задолженности перед коммунальными предприятиями.

Мария Любицкая
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