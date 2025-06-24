В России могут в 10 раз повысить плату за использование водных ресурсов

Счетная палата РФ выступила с инициативой десятикратного повышения платы за водопользование. Об этом сообщили в пресс-службе органа финансового надзора.

Там провели проверку эффективности управления платежами за использование водных ресурсов. По результатам аудита были выявлены возможности для существенного увеличения доходов бюджета, в том числе за счёт пересмотра действующих ставок за водопользование, которые признаны заниженными.

Поскольку плата за забор воды для значительного числа предприятий практически не ощутима (менее 0,01%), контролирующий орган считает необходимым увеличить ставки.

«Увеличение ставок, например в 10 раз, не повлияет значимо на экономику предприятий и доля платы за забор воды сохранится на уровне менее 0,1 %. При этом дополнительные доходы бюджета составят около 32 млрд рублей», — говорится в сообщении.