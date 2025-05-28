Каждая капля на счету: ЕС вводит запретительный закон из-за водного кризиса

Еврокомиссия намерена призвать страны ЕС сократить потребление воды минимум на 10% к 2030 году в ответ на растущую угрозу продолжительных и масштабных засух, вызванных изменением климата. Об этом сообщила газета Financial Times, ознакомившись с проектом плана, который Брюссель планирует представить в июне.

Это будет первый случай, когда Еврокомиссия вводит ориентиры по объему потребления воды и официально выражает обеспокоенность сокращающимися водными ресурсами Европы. И хотя снижение потребления воды на 10% не станет обязательным, Брюссель предлагает странам установить собственные целевые показатели с учетом местных условий.

В документе подчеркивается, что цель инициативы — повысить устойчивость ЕС к кризисам, при которых спрос на воду превышает доступные объемы. Еврокомиссия рекомендует странам-членам активнее инвестировать в обновление и строительство водной инфраструктуры. По данным Европейской федерации национальных служб водоснабжения, около 25% воды теряется из-за изношенных систем, а лишь 2,4% проходит повторное использование после очистки.