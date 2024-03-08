Раскол Европы: ЕС предупредили о катастрофе из-за дефицита важного ресурса

Европу в скором времени может ждать конфликт из-за дефицита пресной воды. По словам финансового аналитика Михаила Беляева, хоть для стран ЕС это не такая большая проблема, как для стран Африки, с пресной водой у них большая напряжёнка.

"Потому что она нужна не только для бытового потребления (пищевого или потребительского), но и для промышленности. Значительная часть промышленных производств работает на водных ресурсах и использует их в большом количестве", — пояснил Беляев в беседе с "Вечерней Москвой".

На этом фоне из-за природных катаклизмов сокращается количество источников пресной воды: тают ледники, вода загрязняется промышленными отходами и стоками. Учёные уже несколько десятков лет пытаются найти решение, разрабатывая методы транспортировки айсбергов, чтобы подтоплять их и черпать оттуда воду, отмечает Беляев.

При этом эксперт не исключает, что текущий дефицит приведёт к вводу ограничений потребления воды в ЕС и это станет причиной раскола между странами – участницами сообщества. Подобные противоречия опасны тем, что разрешаются только в пиковый момент. По словам специалиста, если вспомнить историю, то понятно, что человечество ещё никогда доселе не принимало мер, которые позволили бы остановить усугубление проблемы до того момента, как она достигнет апогея. Беляев считает, что если бы в Евросоюзе мыслили рационально, то предложили бы провести водопровод из России в западную часть континента. Однако сейчас в Старом Свете такой вариант не рассматривают.