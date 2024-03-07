Учёный предупредил о возможном дефиците воды в Европе

Некоторое время назад Еврокомиссия, узнав данные некоего исследования, заявила, что дефицит воды в ЕС в будущем является серьёзной проблемой, которая может даже привести к конфликтам между странами. Об этих опасениях рассказал ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселёв в беседе с радио "Комсомольская правда".

Дефицит пресной воды прежде всего связывают с тем, что она распределена по планете неравномерно, считает Киселёв. Это касается и России в том числе, однако самые сложные случаи будут складываться на Аравийском полуострове, в Африке и Средней Азии. В Европе также существуют регионы, не обеспеченные огромными запасами воды, поэтому не следует игнорировать проблему её дефицита в будущем, предупреждает учёный.

"Другое дело, что такие страны, как Россия и Соединённые Штаты, обладают определёнными ресурсами — финансовыми, интеллектуальными, технологическими — для того, чтобы этот вопрос как-то решить. А страны, скажем, менее развитые, для них это вопрос жизни и смерти", — подчеркнул эксперт.