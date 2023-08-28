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28 августа, 05:22

Европе предрекли глобальный кризис из-за засухи и плохой политики

FT: Засуха и плохая политика ведут Европу к глобальной нехватке воды

Нехватка воды и засуха в Европе грозят значительным уменьшением урожайности в некоторых странах. Кроме того, ситуацию усугубляют лесные пожары, аномальная жара и неудачная государственная политика, пишет Financial Times.

По данным экспертов, с 1976-го по 2006 год количество и интенсивность засух в государствах Евросоюза возросли примерно на 20% и тенденция сохраняется. На фоне этого особенно пугающе звучит прогноз Института мировых ресурсов (WRI), согласно которому к 2030 году глобальный спрос на пресную воду превысит доступное предложение на 56%.

FT предполагает, что водный кризис приведёт к росту числа протестов и в качестве примера приводит ситуацию во Франции и Испании, где фермеры устроили беспорядки на фоне проблем с дефицитом воды. Руководитель группы по водным ресурсам в директорате по окружающей среде ОЭСР Ксавье Лефлейв считает, что в Европе нет ни одной страны, которая бы была в безопасности от надвигающегося водного кризиса.

Тем не менее европейцы не спешат решать проблему. Согласно информации отраслевой организации EurEau, в среднем 25% питьевой воды теряется из-за негерметичных труб. Данный антирейтинг возглавляют Болгария, Румыния и Италия.

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Ранее мэр Стамбула призвал горожан экономить воду из-за засухи. При этом он отмечал, что проблема грозит не только городу, но и всей Турции.

Обложка ©

Unsplash / Markus Spiske

Никита Никонов
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