В Замбии объявили режим национального бедствия в связи с сильной засухой
Режим национального бедствия объявили власти Замбии из-за сильной засухи в стране. Об этом сообщил президент республики Хакаинде Хичилема.
"С тяжёлым сердцем мы объявили режим национального бедствия и чрезвычайную ситуацию, поскольку наша страна сталкивается с сильной засухой, вызванной погодным явлением Эль-Ниньо", — рассказал лидер африканского государства.
Он отметил, что затяжная засуха сказалась на продовольственной и энергетической безопасности Замбии, которые страна ставит для себя превыше всего.
Хичилема сообщил, что 84 из 116 округов страны страдают от засухи, а каждый второй гектар посевных полей испытывает на себе последствия отсутствия воды. По его словам, правительство теперь будет искать возможность увеличить импорт кукурузы и других продуктов питания, чтобы население не столкнулось с дефицитом.
А ранее Life.ru рассказывал о другом природном происшествии, которое унесло жизни как минимум полсотни жителей Танзании. Там проливные дожди на севере страны вызвали серьёзные наводнения, которые привели к гибели людей. Сильнее всего пострадал район Хананг.
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