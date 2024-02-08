В РЗС предупредили о риске голода в Африке из-за действий США

Действия Соединённых Штатов, направленные на сокращение сельскохозяйственного экспорта из России, могут привести к голоду в некоторых странах. Об этом в беседе с газетой "Известия" рассказал президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский.

Таким образом он прокомментировал новость о том, что чуть меньше месяца назад в Палате представителей США был одобрен законопроект No Russian Agricultural Act. Этот документ должен обязать американский Минфин поддерживать инвестиции в те проекты, которые сократят зависимость части государств от продовольствия из России.

Собеседник издания подчеркнул, что подобные инициативы повлияют на финансовые инструменты, которые используют для закупки российского зерна партнёры РФ. Допустим, Египет, который является крупнейшим импортёром зерновых из России, закупает у Москвы продовольствие через использующую американские кредиты государственную организацию. По словам Злочевского, если некоторые страны Африки или Ближнего Востока не смогут покупать эти товары у РФ, то им придётся приобретать их по более высоким ценам у США или Европы, а это, в свою очередь, усугубит уже существующие проблемы бедных регионов.