Путин ожидает, что урожай зерновых с учётом новых регионов составит 147 млн тонн

Президент России Владимир Путин заявил, что ожидает урожай зерновых в стране с учётом новых регионов на уровне 147 миллионов тонн. Свой прогноз глава государства озвучил на встрече с главами муниципальных образований.

"В этом году [урожай зерновых будет] 143 миллиона тонн, но если посчитать новые территории — плюс ещё четыре миллиона тонн, то 147 миллионов будет", — сказал президент.

Вместе с этим Путин подчеркнул, что Россия продолжает уверенно удерживать первое место в мире по продажам пшеницы на международных рынках, а в прошлом году у нас в стране был зафиксирован рекордный урожай зерновых — 156 миллионов тонн.