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16 января, 15:31

Путин ожидает, что урожай зерновых с учётом новых регионов составит 147 млн тонн

Президент России Владимир Путин заявил, что ожидает урожай зерновых в стране с учётом новых регионов на уровне 147 миллионов тонн. Свой прогноз глава государства озвучил на встрече с главами муниципальных образований.

"В этом году [урожай зерновых будет] 143 миллиона тонн, но если посчитать новые территории — плюс ещё четыре миллиона тонн, то 147 миллионов будет", — сказал президент.

Вместе с этим Путин подчеркнул, что Россия продолжает уверенно удерживать первое место в мире по продажам пшеницы на международных рынках, а в прошлом году у нас в стране был зафиксирован рекордный урожай зерновых — 156 миллионов тонн.

Ранее глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что России необходимо нарастить объёмы экспорта зерна в союзные государства. По его словам, это позволит стабилизировать ситуацию на рынке продовольствия и привести цены к балансу.

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ТАСС / Сергей Савостьянов

Наталья Исакова
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