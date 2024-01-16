Путин ожидает, что урожай зерновых с учётом новых регионов составит 147 млн тонн
Президент России Владимир Путин заявил, что ожидает урожай зерновых в стране с учётом новых регионов на уровне 147 миллионов тонн. Свой прогноз глава государства озвучил на встрече с главами муниципальных образований.
"В этом году [урожай зерновых будет] 143 миллиона тонн, но если посчитать новые территории — плюс ещё четыре миллиона тонн, то 147 миллионов будет", — сказал президент.
Вместе с этим Путин подчеркнул, что Россия продолжает уверенно удерживать первое место в мире по продажам пшеницы на международных рынках, а в прошлом году у нас в стране был зафиксирован рекордный урожай зерновых — 156 миллионов тонн.
Ранее глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что России необходимо нарастить объёмы экспорта зерна в союзные государства. По его словам, это позволит стабилизировать ситуацию на рынке продовольствия и привести цены к балансу.
ТАСС / Сергей Савостьянов