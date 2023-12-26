Кабмин установил квоту в 24 млн тонн на вывоз зерна из России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин установил квоту на экспорт зерна из России с 15 февраля по 30 июня 2024 года в размере 24 млн тонн. Соответствующее постановление правительства размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

"Объём тарифной квоты на вывоз за пределы территории РФ в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, пшеницы и меслина, ржи, ячменя и кукурузы с 15 февраля по 30 июня 2024 г. (включительно) определить в объёме 24 миллиона тонн", — гласит документ.