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26 декабря, 18:26

Кабмин установил квоту в 24 млн тонн на вывоз зерна из России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин установил квоту на экспорт зерна из России с 15 февраля по 30 июня 2024 года в размере 24 млн тонн. Соответствующее постановление правительства размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

"Объём тарифной квоты на вывоз за пределы территории РФ в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, пшеницы и меслина, ржи, ячменя и кукурузы с 15 февраля по 30 июня 2024 г. (включительно) определить в объёме 24 миллиона тонн", — гласит документ.

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Ранее российский лидер Владимир Путин сообщил, что собранный в 2023-м урожай повторит успех прошлого года. Общее количество зерна может достигнуть отметки более 150 миллионов тонн.

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ТАСС / Александр Щербак

Андрей Бражников
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