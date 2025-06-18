Без путаницы и забывчивости: Названы основные плюсы переноса даты оплаты услуг ЖКХ

Госдума окончательно приняла закон, переносящий крайний срок оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) с 10-го на 15-е число следующего месяца. Облегчение процесса для граждан подтверждают эксперты, опрошенные RG.ru.

«Увеличение срока оплаты предоставляет гражданам больше времени для внесения платежей, что особенно важно для тех, кто получает зарплату или пенсию в 10-х числах месяца», — сказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко.

По его словам, нововведение снизит риск просрочек и пеней, так как у людей будет больше времени на обработку платежей. Это может частично снизить задолженность перед компаниями ЖКХ, ведь просрочка теперь будет считаться только с 16-го числа, а не с 11-го.

Финансовый консультант Евгений Атоев напомнил, что ранее сроки оплаты различались по регионам и управляющим компаниям. Законопроект, по его мнению, упростит процесс оплаты. Атоев считает, что единая дата позволит избежать путаницы и забывчивости.

Он также добавил, что оплата всех коммунальных услуг в один день облегчит планирование бюджета. Однако Атоев отметил, что если 15-е число выпадет на выходной, оплата может быть перенесена на следующий рабочий день, что способно вызвать некоторую неопределённость.