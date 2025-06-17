Пять дней, которые изменят всё: Госдума приняла закон о переносе даты оплаты услуг ЖКХ

Госдума одобрила закон, изменяющий дату, до которой необходимо оплатить коммунальные услуги. Теперь это нужно делать до 15-го числа каждого месяца, а не до 10-го, как было ранее. Документ был принят во втором и третьем чтениях.

Это изменение призвано облегчить жизнь гражданам, поскольку большинство россиян получают зарплату в районе 12-15 числа, и возможность оплатить ЖКУ сразу после получения дохода поможет избежать просрочек и штрафов.

Кроме того, меняются сроки предоставления платёжных документов. Квитанции должны быть доставлены жильцам не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчётным. Ранее этот срок был установлен до 1-го числа. Нововведение предоставит коммунальным службам и управляющим компаниям больше времени на точные расчёты и исключит возможные ошибки в начислениях.

Также, спустя 210 дней после официальной публикации, Федеральная служба судебных приставов будет обязана публиковать в государственной информационной системе ЖКХ сведения об исполнительных производствах, связанных с долгами по оплате ЖКУ.

Новые правила вступят в силу 1 марта 2026 года.