Пять дней, которые изменят всё: Госдума приняла закон о переносе даты оплаты услуг ЖКХ
Госдума утвердила закон, изменяющий сроки оплаты услуг ЖКХ
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Госдума одобрила закон, изменяющий дату, до которой необходимо оплатить коммунальные услуги. Теперь это нужно делать до 15-го числа каждого месяца, а не до 10-го, как было ранее. Документ был принят во втором и третьем чтениях.
Это изменение призвано облегчить жизнь гражданам, поскольку большинство россиян получают зарплату в районе 12-15 числа, и возможность оплатить ЖКУ сразу после получения дохода поможет избежать просрочек и штрафов.
Кроме того, меняются сроки предоставления платёжных документов. Квитанции должны быть доставлены жильцам не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчётным. Ранее этот срок был установлен до 1-го числа. Нововведение предоставит коммунальным службам и управляющим компаниям больше времени на точные расчёты и исключит возможные ошибки в начислениях.
Также, спустя 210 дней после официальной публикации, Федеральная служба судебных приставов будет обязана публиковать в государственной информационной системе ЖКХ сведения об исполнительных производствах, связанных с долгами по оплате ЖКУ.
Новые правила вступят в силу 1 марта 2026 года.
Ранее эксперт перечислила способы получить скидку на оплату услуг ЖКХ. Проще всего это сделать тем, кто попадает под льготные категории, которые могут быть установлены государством или региональными властями. В частности, к таковым относятся Герои Советского Союза, России, Соцтруда, а также обладатели Ордена Славы и Трудовой Славы любой степени: они вовсе не платят за ЖКУ.