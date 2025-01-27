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Регион
27 января, 09:52

Счётчики, льготы и кешбэк: Юрист назвал способы сэкономить на коммунальных платежах

Юрист Фрадкин: Счётчики на воду и отопление помогут сэкономить на ЖКУ

Юрист Андрей Фрадкин назвал россиянам несколько действенных способов сэкономить на оплате коммунальных услуг. Он заявил, что в первую очередь надо установить счётчики на воду и отопление.

«Поставьте счётчики на отопление. При наличии батарей с регуляторами, в тёплом климате и в кирпичных домах можно управлять своим личным отопительным сезоном. Счётчики на воду тоже скорее выгодны, чем нет», — пояснил Фрадкин в беседе с NEWS.ru.

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Он напомнил, что если в квартире есть счётчики, то в случае отъезда на пять и более дней можно требовать перерасчёта. Также можно сэкономить, установив энергосберегающие лампочки по всему дому. Кроме того, сохранить в целости кошелёк можно, если пользоваться посудомоечной и стиральной машинами по ночами, когда тарифы на электроэнергию ниже. Можно дополнительно установить рассекатели воды на краны и унитаз с кнопкой двойного слива. Тогда вода будет расходоваться меньше.

«Ещё один не для всех очевидный способ экономии — кешбэк на оплату коммунальных услуг. Некоторые банки возвращают до 5% от счёта на оплату ЖКУ, — напомнил Фрадкин.

Не лишним будет отключить стационарный телефон, радиоточку и ТВ-антенну, если такие в доме имеются. Некоторым россиянам положены льготы. Например, на скидку на оплату ЖКУ могут рассчитывать инвалиды, многодетные семьи и др.

Ранее в Госдуме заявили, что в среднем тарифы ЖКХ с 1 июля 2025 года повысятся на 12%. В частности, увеличатся цены на газ, электричество, воду и отопление. Уточняется, что подорожание по стране будет варьироваться в связи с особенностями регионов и инфляцией.

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Фото © АГН «Москва»

Алёна Зиновьева
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