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Регион
Опубликовано 21 апреля 2025, 14:52
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Россиянам хотят запретить покупать жильё за наличные

Депутат Разворотнева: Запрет сделок с жильём за наличные могут принять в 2025-ом

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Россиян могут лишить возможности покупать жильё за наличные. Соответствующий законопроект планируют принять до конца 2025 года, сообщила РИА «Новости» заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Согласно инициативе, оплату наличными хотят запретить при покупке домов и квартир стоимостью свыше одного миллиона рублей. Текст документа уже подготовлен, а внести его в Госдуму планируют в июне или июле.

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«Я надеюсь, что теоретически закон можно принять к концу года», — отметила Разворотнева.

По словам депутата, мера необходима из-за роста числа преступлений, связанных с лишением граждан недвижимости: с 2022 по 2023 год количество таких случаев увеличилось с шести до восьми тысяч.

«Законопроект опирается на мировую практику, которая практически исключает наличные расчёты при сделках с жильём. Нам тоже нужно двигаться в этом направлении», — пояснила она.

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Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что рост цен на жильё в некоторых регионах существенно замедлился. Она также подчеркнула, что нельзя увеличивать темпы роста ипотеки за счёт рискованных кредитов.

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Марина Фещенко
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