Россиянам хотят запретить покупать жильё за наличные

Россиян могут лишить возможности покупать жильё за наличные. Соответствующий законопроект планируют принять до конца 2025 года, сообщила РИА «Новости» заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Согласно инициативе, оплату наличными хотят запретить при покупке домов и квартир стоимостью свыше одного миллиона рублей. Текст документа уже подготовлен, а внести его в Госдуму планируют в июне или июле.

«Я надеюсь, что теоретически закон можно принять к концу года», — отметила Разворотнева.

По словам депутата, мера необходима из-за роста числа преступлений, связанных с лишением граждан недвижимости: с 2022 по 2023 год количество таких случаев увеличилось с шести до восьми тысяч.

«Законопроект опирается на мировую практику, которая практически исключает наличные расчёты при сделках с жильём. Нам тоже нужно двигаться в этом направлении», — пояснила она.